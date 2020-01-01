Рус Eng
Выбрать серию
20 вопросов Владимиру Путину
Специальный проект ТАСС
Впервые онлайн в формате видеоинтервью
Об изменениях в Конституции и о новом правительстве
О санкциях и резонансных делах
О свободе слова и олигархах
О своем двойнике и образе царя
Смотреть 5 серию Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
4 серия Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
2 марта, Понедельник 6 серия 2 марта, Понедельник Путин об армии и гонке вооружений
Читать интервью
Андрей Ванденко
Почему Вы не спрашиваете, что у меня в руках?
Владимир Путин
Айпад, я так понимаю?
Андрей Ванденко
О! Мы решили проверить популярные запросы на фамилию Путин.
Владимир Путин
Хорошо.
Андрей Ванденко
Как Вы думаете, какие вопросы интересуют народонаселение?
Владимир Путин
Не знаю.
Андрей Ванденко
Смотрите.
Владимир Путин
Давайте.
Андрей Ванденко
Можем вслух.
Владимир Путин
Да, «Путин биография», «Путин инстаграм», «Путин Грузия», «Путин пресс-конференция 2019», «Путин в молодости», «Путин Польша», «Путин семья и друзья», «Путин возраст», «Путин уволил генералов сегодня», «Путин Северный поток», «Путин Зеленский», «Путин двойник доказательства».
Андрей Ванденко
Мне вот последнее нравится: «Путин двойник доказательства». Вы настоящий?
Владимир Путин
Да.
Андрей Ванденко
А двойник есть?
Владимир Путин
Нет.
Андрей Ванденко
И не было?
Владимир Путин
Нет.
Андрей Ванденко
А тема вообще возникала когда-нибудь такая?
Владимир Путин
Возникала.
Андрей Ванденко
И?
Владимир Путин
Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.
Андрей Ванденко
То есть начало нулевых?
Владимир Путин
Да.
Андрей Ванденко
Чтобы просто дублёр ехал там, где стрёмно, для…
Владимир Путин
Ну, ехал, появлялся там.
Андрей Ванденко
То есть нет?
Владимир Путин
Нет.
Андрей Ванденко
Тогда теперь работаем по повестке другой. Едем дальше. «Цифра», искусственный интеллект. Почему все мечтают уехать в Силиконовую долину, а не в Сколково?
Владимир Путин
Ну, во-первых, не все. У нас отток специалистов снизился. А вообще...
Андрей Ванденко
Сейчас скажу...
Владимир Путин
Ну хорошо, сейчас, я не сомневаюсь, что он есть. А вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше, известная поговорка.
Андрей Ванденко
А государство?
Владимир Путин
Сейчас я скажу про государство. Но высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники, они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё. Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам. Есть два пути...
Андрей Ванденко
Так…
Владимир Путин
Это либо закрываться, как это было в…
Андрей Ванденко
Не пущать.
Владимир Путин
Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения. Либо рынок труда…
Андрей Ванденко
В смысле, на себя?
Владимир Путин
Ну, вообще, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть деньги. Ну вот, как одно из предложений.
Андрей Ванденко
И как Вам?
Владимир Путин
?
Андрей Ванденко
И как Вы к нему относитесь?
Владимир Путин
Ну, в целом возможный вариант. Это возможно. Если человек учится…
Андрей Ванденко
Такое крепостное право.
Владимир Путин
Почему? Ну если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернётесь...
Андрей Ванденко
Да, согласен.
Владимир Путин
Ну так это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну, верни деньги тогда. Это по-честному. А второй путь — создавать условия, платить. Это, вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных лётчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации. Значит, и здесь тоже. Всё равно надо думать над этим, надо повышать. Как мы это делаем? В том числе с помощью грантов. Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер. И хорошо работает. Вот, наверное, Вы там заготовили, сколько уезжает, посмотрите, сколько приезжает. Пошёл поток приезда.
Андрей Ванденко
Уезжает ровно столько, сколько работает в Mail.ru, каждый год.
Владимир Путин
Может быть. Но и Mail.ru у нас тоже развивается, понимаете, «Яндекс» развивается.
Андрей Ванденко
То есть обновление ежегодно...
Владимир Путин
Послушайте, и «Яндекс» развивается. Ну не было вообще — теперь есть. И конкурируют хорошо, с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это ж тоже признак того, что развитие идёт. Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов. Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей. Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаём условия, лаборатории им делаем, отдельно создаём условия оплаты труда. И им, что очень интересно, меня, знаете, что порадовало, они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, «цифра», искусственный интеллект, робототехника.
Андрей Ванденко
Ну то есть это не то, что «пусть едут, бабы ещё нарожают»?
Владимир Путин
Нет, что Вы, это вообще не наш подход. Но это сложный процесс, длительный.
Андрей Ванденко
Как Вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?
Владимир Путин
Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.
Андрей Ванденко
Вам комфортно? Пользуетесь?
Владимир Путин
Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.
Андрей Ванденко
Я видел, Вы звонили моему тёзке, мальчику, который в Красной Поляне на лыжах катается по Вашему приглашению, и Вы звонили по смартфону.
Владимир Путин
Ну, я звоню...
Андрей Ванденко
Не понял, правда, что за модель, и как-то Вы его держали...
Владимир Путин
Ну, мне Ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента.
Источники данных: Министерство науки и высшего образования РФ, Российский фонд развития информационных технологий.
4 серия Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
2 марта, Понедельник 6 серия 2 марта, Понедельник Путин об армии и гонке вооружений
Над проектом работали

Автор интервью: Андрей Ванденко

Идея и продюсирование: Сергей Михайлов, Михаил Петров, Маргарита Головина, Дарья Пенчилова, Лика Бланк

ТАСС

Менеджеры проекта: Дарья Донина, Николай Варт, Тамара Казарина, Кристина Недкова

Сбор и анализ данных: Артем Беседин, Мария Биктимирова, Сабина Вахитова, Василий Егоров, Артем Иволгин, Алиса Ирисова, Алексей Новичков, Андрей Стрижков

Логотип: Антон Мизинов, Глеб Тржемецкий

Переводчики: Филип Агион, Ярослав Курило, Дмитрий Медведенко, София Мельничук, Кристина Кадырова, Андрей Старков

Продвижение: Дзерасса Гагулова, Дарья Калинина, Андрей Макеев, Наталья Новикова, Виктория Филиппенкова

ZAMALEEV production

Продюсеры: Федор Замалеев, Татьяна Замалеева

Оператор-постановщик: Станислав Романовский

Операторы: Александр Белоусов, Екатерина Жарикова, Максим Ильясов, Мария Казакова, Павел Козлов, Алексей Осауленко, Иван Попиков, Никита Розов, Сергей Тихонов

Редактор: Анастасия Лысенкова

Технический продюсер: Михаил Галин

Технические директора: Андрей Колбутовский, Владимир Карманов

Звукорежиссёр: Дмитрий Зимин

Продюсеры инфографики: Никита Куценко, Александр Радченко

ТАСС выражает благодарность Министерству иностранных дел Российской Федерации за помощь в переводе на иностранные языки.

ТАСС информационное агентство (свидетельство о регистрации СМИ № 03247 выдано 2 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

© ТАСС, 2020

Закрыть
Путин о задачах нового правительства #новое_правительство 1 Путин об Украине #отношения_с_Украиной 2 Путин о первых шагах в реализации нацпроектов #нацпроекты 3 Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов #дело_Голунова #митинги #Росгвардия 4 Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине #утечка_мозгов #IT_специалисты 5 Новая серия Путин об армии и гонке вооружений #армия #гонка_вооружений 6 2 марта, Понедельник Путин о гражданском обществе и иноагентах #гражданское_общество #иноагент 7 3 марта, Вторник Путин об изменениях в Конституции и о Госсовете #изменения_в_Конституции #Госсовет #роспуск_Госдумы #всенародное_голосование 8 4 марта, Среда Путин о стабильности и застое в экономике #стабильность #экономика 9 5 марта, Четверг Путин о среднем классе и доходах населения #средний_класс #доходы_населения 10 10 марта, Вторник Путин о свободе слова в интернете #свобода_слова #интернет 11 11 марта, Среда Путин об образе царя и планах после 2024 года #2024 #вертикаль_власти #общественные_настроения 12 12 марта, Четверг Путин о нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х #руководители_корпораций #олигархи 13 13 марта, Пятница Путин о санкциях как стимуле для развития экономики #санкции #развитие_экономики 14 16 марта, Понедельник Путин об оппозиции, системной и не только #оппозиция 15 17 марта, Вторник Путин о памяти о Великой Отечественной войне, Сталине и Гитлере #75_лет_Победы 16 18 марта, Среда Путин о бизнесе, большом и малом #бизнес 17 19 марта, Четверг Путин о России на международной арене и об отношениях с США #международные_отношения #США 18 23 марта, Понедельник Путин о детях, внуках и личных потерях #личное 19 24 марта, Вторник Путин о поддержке талантливой молодежи #молодежь 20 25 марта, Среда
Полная версия 20 вопросов
Владимиру Путину   26 марта, четверг